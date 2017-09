Arcisate in festa per la Madonna delle Grazie

Arcisate - foto decanato

Torna come da tradizione settembrina, la Festa della Madonna delle Grazie che fino a lunedì 18 settembre animerà con diverse iniziative la comunità parrocchiale di Arcisate.

Sabato 16 settembre le celebrazioni si aprono con la tradizionale processione per le vie del paese con l’effige della Madonna.

La processione prenderà il via alle 20.30 dalla Chiesa di San’Alessandro per arrivare fino alla Basilica di San Vittore.

Domenica 17 settembre la giornata inizia con la Messa solenne, alle 10.30 e prosegue in Oratorio con l’aperitivo, il pranzo (su prenotazione) e un momento dedicato alla benedizione dei bambini (alle 15,30 in Basilica).

La festa prevede poi alle 16 l’incanto dei canestri, la cena alle 19 (senza prenotazione) e il concerto della banda di Arcisate in Basilica (inizio alle 20,45, ingresso libero)

Lunedì 18 settembre ultimo giorno di festa con la risottata per tutti in Oratorio, la Messa in memoria dei defunti e alle 21.30 l’estrazione della lotteria.

Fino a domenica 24 settembre è possibile visitare in Battistero la mostra “Il mistero di Maria: icona della Chiesa e madre di Dio”, un percorso attraverso le raffigurazioni mariane nelle tante cappelline votive presenti ad Arcisate.