Arrestato il clochard di viale Milano

Operazione di polizia locale, questa mattina, a Varese: gli agenti hanno compiuto un sopralluogo in viale Milano, nella zona del tunnel sotto il palazzo dove ha sede l’associazione artigiani. In quel punto, da diversi mesi staziona un uomo di 64 anni, cinese, che è solito dormire nel corridoio o posizionare i vestiti ad asciugare sulla siepe.

La polizia locale aveva avuto notizia di qualche battibecco con i passanti o i lavoratori della zona, e così è andata per effettuare un controllo e per notificargli un provvedimento del cosiddetto “Daspo urbano“, che, per effetto del Decreto Minniti permette ai sindaci di allontanare chi bivacca sempre in certi luoghi e può rappresentare un pericolo per gli altri.

Durante la visita, l’uomo ha però reagito bruscamente, fino a farsi arrestare per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 64enne è stato portato ai Miogni. Risulta essere irregolare sul territorio italiano, inoltre nei pantaloni deteneva un pugnale.