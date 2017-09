Arrestato spacciatore 32enne

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

I carabinieri di Carnago, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione in Carnago, hanno arrestato un 32enne, già noto, originario del posto, per detenzione di 100 grammi di cocaina. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Varese. Insieme allo stupefacente sono stati sequestrati un bilancino e 7.300 euro in contante ritenuti provento di attività illecita.