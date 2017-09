Arriva “Arte in piazza”, per chiudere l’estate in allegria

Foto varie

Sabato 16 settembre dalle 19 alle 23, il centro di Venegono Inferiore si veste a festa con “Arte in Piazza”, l’evento conclusivo dell’estate, organizzato dal Comune con associazioni, commercianti ed artisti.

Il programma prevede moltissimi eventi, musica e cibo a volontà.

Per i più piccoli ci saranno i laboratori manuali con la Regina dei Fiori per dare via libera alla fantasia realizzando bellissime decorazioni con la carta e alle 20.30 spettacolo di burattini con Profumo dei Sogni realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Coccode’ e dell’Associazione Vivivenegono.

Per i più grandi non mancheranno spazi dedicati alla musica dal vivo e dj set.

Ci si scatenerà con il ballo country, danze indiane, caraibiche, moderne e dimostrazioni di ballerini professionisti.

E ancora esibizioni di judo, hip hop, oltre al fascino delle danzatrici del ventre.

Non mancherà l’arte in senso classico, con la mostra di pittura dell’artista Franco Mariani.

Tutti questi spettacoli ed intrattenimenti faranno da cornice ai numerosi punti di ristoro che offriranno diverse specialità.

Alle 21.45, infine, grande spettacolo del Mangiafuoco offerto dall’Associazione Itaca-volontari per la cultura di Venegono Inferiore.

E chi vorrà prendersi un po’ in giro potrà portarsi a casa la propria caricatura realizzata da un artista professionale.

I negozi resteranno aperti fino alle 23 e lungo tutto le vie e le piazze della festa ci sarà spazio per tante bancarelle.