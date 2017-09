Arriva il palio di Masnago, è la 39° edizione

.

Masnago si prepara a vivere la fase conclusiva della 39esima edizione del Palio delle sei contrade.

Il tema del palio è “lo Sport a Varese” e il programma è ricco di appuntamenti: tra le più gradite le bancarelle, la sfilata in costume di domenica pomeriggio, il concerto del sabato sera con la coloured swing band. Oltre naturalmente alle gare del palio, il cui vincitore finale sarà premiato domenica pomeriggio.

Una festa molto sentita che si terrà con qualunque situazione metereologica: gli organizzatori hanno infatti fatto sapere che le manifestazioni del palio delle sei contrade di masnago in programma per sabato 9 e domenica 10 settembre non subiranno variazioni, anche in caso di pioggia, in quanto si svolgeranno al coperto in oratorio.

IL PROGRAMMA DEL PALIO DELLE SEI CONTRADE

Venerdì 1 settembre – Serata culturale

Ore 21 presso la “cripta” di Masnago

Lo sport varesino tra vecchie glorie e nuovi “astri” emergenti in discipline, oltre il calcio, ciclismo e basket

Sabato 2 settembre - Due tiri con Stefano

Ore 18:30 S. Messa con e per Stefano

Dalle 19:30 alle 23:30 – 5 vs 5 Basket No Stop

– Or.Ma. Nuove e Vecchie Glorie vs All Stars Amici dell’ispettore

Durante la serata sarà in funzione il banco gastronomico con birra, patatine e salamelle… a fine serata spaghetti per tutti. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza.

Domenica 3 settembre – Festa d’apertura e Palio dei bambini

Ore 10:30 S. Messa in chiesa parrocchiale accompagnata dal coro della scuola Vidoletti

Ore 12 Aperitivo sul sagrato della chiesa

Ore 15:30 In oratorio “Festa medioevale tra cavalieri, principesse, giocolieri e musici” organizzata da MalàStrana.

Bambini e ragazzi saranno attori-protagonisti di una ricostruzione storica.

Ore 16:30 gioco del “brentino” in costume medioevale.

A seguire premiazione e merenda per tutti.

Ore 19:30 Ceniamo al banco gastronomico.

Messe di Contrada ore 20:30

E’ un momento importante di fede condivisa, di ricordo di tutti i contradaioli che hanno raggiunto la Casa del Padre.

Contrada Castello – mercoledì 30 agosto – via Ronchelli

Contrada Faido – giovedì 31 agosto – via della Fornace, 5

Contrada Cantoreggio – lunedì 4 settembre – via Piemonte, 19

Contrada Belvedere – martedì 5 settembre – Chiesetta di S. Ambrogio a Calcinate degli Orrigoni

Contrada Paino – mercoledì 6 settembre – Via delle Langhe, 8a

Contrada S. Maurizio – giovedì 7 settembre – Via Liguria, 11

5 – 6 – 7 settembre – Palio Giovani

Torneo di calcio tra le parrocchie della Comunità Pastorale

Il torneo si svolgerà presso l’oratorio di Masnago dalle ore 19 alle ore 22 e si concluderà all’oratorio di Bobbiate nei giorni 10-11-12 settembre nel contesto della Festa patronale, con gli stessi orari

Venerdì 8 settembre – Il Palio a teatro (ore 21)

Ora che la mamma è morta chi si tiene papà?



Sabato 9 settembre

Ore 19:30 La grande tavolata al “crotto” di via Bolchini

Ore 21:30 sul sagrato della chiesa, concerto con la “Coloured Swing Band”

Domenica 10 settembre

Ore 9 Apertura delle “Bancarelle artistiche delle contrade” – Tema: LO SPORT A VARESE

Ore 10:30 S. Messa per l’anniversario della Dedicazione della Chiesa – Consegna Palietto d’oro 2017

Ore 12 Gara della “torta dello sportivo” – Giuria formata da rappresentanti dell’OR.MA.

Ore 12:30 Pranziamo insieme al banco gastronomico

Ore 16:15 Partenza dal Parco Mantegazza del Corteo Folkloristico accompagnato dalla Banda di Capolago

Ore 17 Gara della Brenta per l’assegnazione del XXXIX Palio delle 6 contrade

Ore 18 Premiazione con le autorità

Ore 19:30 Cena di conclusione

VILLA BARAGIOLA APERTA PER IL PALIO

Domenica 10 settembre il parcheggio di Villa Baragiola sarà aperto, dalle 14 alle 20, per favorire la partecipazione al Palio di Masnago. A comunicarlo è il comune di Varese che a causa della concomitanza del derby di calcio “Varese – Como” e del Palio di Masnago ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini il parcheggio di Villa Baragiola, entrata da via Caracciolo, per chi intendesse assistere al Palio di Masnago in una zona che sarà particolarmente congestionata. La sosta nel parcheggio di Villa Baragiola sarà gratuita.