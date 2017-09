Arriva l’asfalto nuovo in tre vie della città

asfalto

Continua il programma di rifacimento dell’asfaltatura e delle sedi stradali previsto per l’anno 2017 a Castellanza.

Così a partire da Venerdì 22 Settembre alle ore 8 prenderanno il via i lavori di asfaltatura in via Piemonte, dei Mulini e San Giovanni. Gli interventi verranno eseguiti mediante esecuzione di micro tappeto a freddo epotrebbero creare disagi alla circolazione.

La viabilità sarà regolata in modo da consentire l’esecuzione dei lavori e tutelare la sicurezza stradale, garantendo in ogni caso la circolazione dei veicoli.