Arriva Nature Urbane, lo dicono anche i marciapiedi

Nature Urbane, il festival del paesaggio che aprirà ai visitatori (varesini e non) decine di ville della città giardino, sta proprio per arrivare.

Lo dicono persino i marciapiedi: che da qualche giorno annunciano la partenza del festival del paesaggio, con tanto di logo e di data, in 15 punti diversi del centro città. Ma non si tratta di imbrattamento: le scritte sono infatti totalmente biodegradabili, e destinate a durare due settimane, giusto il tempo del festival, prima di scomparire.

Se però siete di quelli che non guardano a terra ma alle nuvole, le date del festival si possono vedere anche da lì, nella striscia tra i palazzi di via Sacco: che ricordano come l’inaugurazione sarà il 29 settembre, e la fine del festival l’8 ottobre.

NATURE URBANE, IL SITO DEL FESTIVAL

Per chi volesse partecipare agli eventi, si ricordi di prenotare quanto prima: già diversi eventi, come il concerto di Mario Brunello al grand hotel Campo dei Fiori o il concerto di Alessandro Taverna, “il nuovo Arturo Benedetti Michelangeli” a villa Panza, sono già sold out.