Arriva Trucam, nuovo sistema di autovelox a Malnate

La Polizia Locale di Malnate si rinforza, non solo come uomini, ma anche come mezzi a disposizione. Dopo aver integrato con un nuovo membro il gruppo, ci saranno due nuovi strumenti a disposizione della polizia malnatese.

TRUCAM – La prima novità sarà la Trucam, un sistema di rilevamento della velocità che funziona sia in avvicinamento (con constatazione immediata), sia in allontanamento. I nuovi strumenti saranno in funzione solo in presenza di un operatore. Nei prossimi giorni verranno installati dei box fissi in delle area critiche identificate dalla Polizia Locale. Anche in questo caso, le sanzioni avverranno solo in presenza dell’agente in servizio.

Non saranno invece autovelox dei conta-macchine che rileveranno il traffico che verranno installati nei prossimi giorni sulla Briantea.

«Dove possibile – spiega il capitano Stefano Lanna – cercheremo di intervenire con i sistemi in avvicinamento, così da avere anche un contatto con chi verrà sanzionato. Per quanto riguarda i box fissi, valuteremo il luogo anche in base alle segnalazioni che ci giungeranno dai cittadini. Non vogliamo diventi un semplice fattore di cassa, l’amministrazione non ci ha chiesto questo, ma vogliamo avere un effetto deterrente verso chi va veloce».

POLICE CONTROLLER – Aumenteranno anche i controlli per gli autoarticolati. Grazie al “Police Controller” gli agenti della Polizia Locale potranno fare un controllo incrociato sul cronotachigrafo della vettura e i dati del guidatore. Unendo i due dati si possono trovare le anomalie negli ultimi 28 giorni. Ogni 6 mesi i dati raccolti verranno girati alla Polizia Stradale.