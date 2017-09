Arrivano i temporali, colpito il basso Verbano

Temporale, le foto dei lettori

Risveglio bagnato per tutti i varesini questa mattina: dalle prime ore del giorno sta cadendo una pioggia battente, e con i temporali in atto arrivano anche i primi problemi.

GLI INTERVENTI - Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese fanno sapere che le prime chiamate sono arrivate attorno alle 6 e in poco più di un’ora erano già una quindicina gli interventi in atto.

Particolarmente colpita la zona del basso Verbano, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo le zone da dove sono partite le principali chiamate di soccorso.

Si tratta di tagli pianta e allagamenti che stanno tenendo impegnati i soccorritori.

VIABILITA’ - La viabilità sulle strade risulta rallentata. In particolare Società Autostrade alle 7 di oggi, primo settembre segnalava pioggia battente sulla A8-A26 e in particolare allagamenti tra bivio diramazione A8-A26/A8 MI-VA e Castelletto Ticino per pioggia.

METEO – Secondo le previsioni forti temporali si alterneranno a schiarite per l’intera giornata.

PROTEZIONE CIVILE – La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato nella giornata di ieri una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 21 giovedì 31 agosto.