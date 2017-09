Arrivano le Giornate della salute nei parchi

parco alto milanese ginnastica anziani

In occasione del trentennale della Fondazione Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni Onlus, la fondazione, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, organizza le Giornate della salute nei parchi di Castellanza.

La Fondazione Moroni Onlus affonda le sue radici nel 1954 quando l’Amministrazione Comunale di Castellanza, in collaborazione con il Cotonificio Cantoni, trasformò l’area di Via Cantoni, fino ad allora adibita a scuola elementare, in una casa di riposo per anziani. Negli anni successivi la fondazione ampliò le sue aree di intervento comunque legate al mondo della terza età.

Fu negli anni ’70 che, dopo aver esaminato la situazione economico-sociale e demografica di Castellanza, si decise di individuare nuovi spazi sul territorio cittadino dove insediare un edificio nuovo che consentisse di ampliare l’offerta di servizi e di indirizzarli ad un maggior numero di persone.

L’obiettivo era quello di individuare uno spazio adeguato all’interno del tessuto cittadino dove collocare una nuova struttura che fosse in una posizione centrale vicina ad altri servizi come la clinica, il mercato, la biblioteca ed altri spazi di aggregazione. Da questo impulso nacque l’attuale struttura, progettata dall’Arch. Ezio Cerutti, che fu inaugurata nel 1987 e nel corso degli anni anche recenti la struttura di Via Cardinal Ferrari è stata di volta in volta adeguata per offrire prestazioni domiciliari e per rispondere all’esigenza di individuare uno spazio adeguato da dedicare alla cura delle patologie senili ed alla creazione di un servizio di accoglienza diurna.

Le Giornate della salute, pensate per celebrare l’apertura della Fondazione Moroni in via Cardinal Ferrari, sono un’iniziativa ad accesso libero e gratuito, rivolta a tutti ed in particolare alle persone sopra i 50 anni di età.

L’iniziativa prevede numerosi eventi, in parte rivolti agli ospiti e ai familiari della Fondazione Moroni ed in parte indirizzati a tutta la cittadinanza, che si apriranno sabato 9 settembre al parco della LIUC (ingresso Via Cantoni) dove alle ore 9.30 una equipe infermieristica si occuperà della Misurazione della pressione e della glicemia, mentre alle ore 10.30 una equipe fisioterapica sarà a disposizione per una sessione di ginnastica dimostrativa (si consiglia di portare un asciugamano). Sabato 16 Settembre l’evento sarà riproposto con i medesimi orari ed eventi al Parco dei Platani (ingresso di Via Gerenzano).

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Per informazioni: Uff. Cultura – Città di Castellanza – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it