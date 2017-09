Arrivano le telecamere nelle residenze per anziani e disabili

telecamere seconda gallarate

Oltre duecentomila euro per videosorvegliare le residenze per anziani nel territorio di Varese e Como. È quanto ha stanziato Regione Lombardia per applicare la normativa che introduce la videosorveglianza a tutela di pazienti ma anche del personale che vi lavora.

In tutto, verranno impiegati 1.400.000 euro per dotare di telecamere le strutture per anziani e disabili, pubbliche e private accreditate che ne facciano richiesta.

È stato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera a presentare la delibera, approvata questa mattina dalla giunta: «Siamo stati la prima Regione d’Italia ad aver approvato una legge che mira a tutelare la sicurezza, il benessere e la dignità di anziani e disabili. Con questa misura, che agirà come deterrente a episodi di maltrattamenti, andiamo ad elevare il già alto livello dei controlli che Regione effettua su tutte le strutture regionali per anziani e disabili, garantendo una sempre più efficace qualità dei servizi offerti».

Il bando demanda alle ATS l’espletamento dell’intera procedura con riferimento alle strutture ubicate sul territorio di competenza. Ogni ATS dovrà approvare il bando entro 30 giorni dalla trasmissione alle stesse del presente provvedimento.

Le domande verranno esaminate secondo i seguenti criteri:

a) in via prioritaria omogeneità di copertura della videosorveglianza negli spazi comuni;

b) in subordine numero dei posti letto della struttura;

c) in via residuale secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

I contributi verranno assegnati fino al raggiungimento della somma disponibile.

Per ogni domanda ammessa a finanziamento sarà assegnato un contributo pari al 70% dei costi sostenuti fino ad un importo massimo di 15.000 euro.

Ad ogni ATS è stato assegnato preventivamente un budget, determinato sulla base del numero di

posti letto complessivi delle strutture ubicate sul territorio di competenza: Ats della Brianza 126.757; Ats della Citta’ Metropolitana di Milano 408.057; Ats della Montagna 72.547; Ats della Val Padana 175.807, Ats dell’Insubria 211.187; Ats di Bergamo 131.738; Ats di Brescia 148.110; Ats di Pavia 125.797.