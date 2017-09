Arte, artigianato (e non solo) all’openday nel Castello

Malnate - Festa Fonderia e Mamme edizione 2016

La Fonderia delle Arti, associazione culturale e artistica di Malnate, organizza sabato 23 e domenica 24 settembre il tradizionale appuntamento d’autunno per la presentazione dei nuovi corsi, e per un momento di festa nel Castello del Parco I Maggio, in via Savoia 10 (dietro la stazione).

Molte le novità di quest’anno, dai corsi di inglese per bambini dai 3 ai 10 anni (gestito da “AniMa” delle mamme) , al tango, e confermati tutti i corsi tradizionali di arte e artigianato.

Il programma prevede sabato 23 settembre – dalle 10 alle 11.30 la presentazione dei corsi per bambini dai 3 ai 10 anni gestito dall’associazione “AniMa delle mamme”, mentre domenica 24 verranno presentati dalle ore 14.00 alle 19.00 i corsi di acquarello, disegno, pittura, teatro, tango, ceramica… e tanto altro.

Saranno presenti gli insegnanti dei corsi e si potranno chiedere tutte le informazioni.

Alle 16 merenda per tutti.

Il programma dell’Openday

Per ulteriori informzioni: 0332 1670272 oppure 368 373 1105