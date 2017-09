Arte di strada e teatro, la pioggia non ferma il weekend besnatese

teatro spettacoli teatrali

La pioggia non cancella il weekend di cultura a Besnate, però attenzione ai cambi di sede.

A causa del maltempo previsto per il fine settimana, sono infatti cambiate le location per la tappa besnatese di Sbocciart e per lo spettacolo teatrale “La Molli”.

La manifestazione “Sbocciart” si svolgerà sabato 16 settembre sotto il portico presso il palazzo municipale e non in piazza S.Maria del Castello come previsto inizialmente. Programma dettagliato della giornata è il seguente:

Ore 17.00 – 19.00 laboratori circensi per bambini/ragazzi

Ore 21.00 – 23.00 spettacoli degli artisti di strada

Anche lo spettacolo teatrale “La Molli” con Arianna Scommegna, in programma domenica, si svolgera’ sotto il portico presso il palazzo municipale e non in in Via roma come previsto. Inizio alle ore 16.00.

Arianna Scommegna, attrice vincitrice del prestigioso premio nazionale UBU per il Teatro, ci accompagna con il suo spettacolo in una confessione in cui le note dolenti si stemperano sempre nell’ironia e in una levità che tutto salva. La Molli di Scommegna, con la regia di Gabriele Vacis, aspetta un uomo che ama e che la trascura a cui, tuttavia, si sente profondamente legata, in nome di una “follia” a cui non si può resistere: è una donna che canta canzoni popolari e ricorda, conducendo lo spettatore all’interno di situazioni quotidiane ironiche e amare, per poi spaziare verso reminiscenze di una giovinezza passata e rimpianta. Una “Molli” milanese che è viva, concreta, universale. Ingresso gratuito.