Arte e musica: serata speciale al Belvedere

Il belvedere di Azzate

Gli eventi estivi al Belvedere di Azzate si concludono giovedì 21 settembre con un tributo all’artista varesotto Antonio Pedretti e con la musica dal vivo del duo Lorenzo Bertocchini e Giorgio Caserini.

L’aperitivo con l’artista Antonio Pedretti sarà dalle ore 18.30 in poi.

Gli appuntamenti sono stati organizzati da Comune di Azzate, Pro Loco Azzate e due attività di street food: L’Apetit e Buongiorno gelato.

La piazza Antonio Ghiringhelli, detta il Belvedere, gode il priviligio d’essere uno dei panorami più suggestivi della provincia di Varese. Una vista che si affaccia sul lago di Varese da cui il gaviratese Pedretti ha preso spunto per i suoi lavori artistici conosciuti nel mondo.

Il lago e la vista del Belvedere è un luogo magico, tanto da esser il luogo ideale per assistere in anteprima alla proiezione del video “Antonio Pedretti’s Story”: una testimonianza del percorso artistico del maestro Pedretti degli ultimi cinque anni.

I videoclip sono degli estratti dall’archivio “Antonio Pedretti” gestito in esclusiva dalla MAG – Marsiglione Arts Gallery – Galleria d’arte a Como. Nel docuvideo “Antonio Pedretti’s Story” ci sono le tre serie pittoriche che hanno caratterizzato Pedretti negli ultimi anni: “I Paludosi”, che l’ha portato alla biennale di Venezia nel 2011, i “bianchi lombardi”, i “Varigotti Live”, dedicati alle terre liguri al quale Pedretti è molto affezionato.

L’appuntamento serale al Belvedere è anche con un live di Bertocchini che 25 anni porta folk, country, rockabilly e blues nella scena musicale varesina, “on the road”.

Bertocchini ha suonato ovunque in Europa e negli Stati Uniti: da solo, in formazioni acustiche o con la sua band, gli Apple Pirates.

(ingresso libero)