Articolo Uno Mdp, la cariche a Malnate

Nelle scorse settimane articolo 1 MDP provincia di Varese ha continuato il suo percorso di organizzazione e di lavoro sul territorio locale.

In quest’ottica nei scorsi giorni gli iscritti di articolo 1 MDP Malnate si sono ritrovati per eleggere il proprio portavoce e i propri organismi interni oltre a delineare il proprio cammino e gli obbiettivi alla base di questo ambizioso progetto di centro-sinistra.

Il comitato malnatese ritiene importante che sia giunta l’ora a Malnate, ma non solo, di «iniziare a ragionare in maniera propositiva e positiva sugli sviluppi della nostra città. Dobbiamo tornare a parlare e discutere del nostro territorio, del lavoro, dell’attenzione verso i bisogni delle persone più deboli. Troppo spesso negli ultimi anni, anche a Malnate, ci si è concentrati troppo sull’apparire e sul livello mediatico della politica e poco sui problemi reali dei malnatesi. Intendiamo a tal riguardo avviare un confronto serio, leale e costruttivo su tematiche specifiche con le altre forze di centro e di sinistra presenti sul nostro territorio e con tutte quelle associazioni e singoli cittadini che avranno voglia di dialogare in maniera proficua. Stiamo cercando di creare un progetto ambizioso e che guardi soprattutto ai bisogni dei nostri concittadini. Nelle prossime settimane focalizzeremo il nostro interesse soprattutto sulla questione ambientale (parco del Lanza, raccolta differenziata, piattaforma ecologica, regolamento del verde e degli animali…) e della sicurezza (sistemi di telesorveglianza, comitati di vicinato, problematiche viabilistiche, e percorsi ciclopedonali). In quest’ottica a breve chiederemo copia dell’attuale convenzione con Econord e un appuntamento con l’assessore Riggi oltre ad un incontro con il nuovo comandante della polizia locale».

Per perseguire, anche a Malnate, questi temi e questi obbiettivi gli iscritti malnatesi hanno eletto i seguenti organismi:

- Giuseppe Demma portavoce

– Luca Rasetti responsabile dei rapporti con le altre forze politiche

– Adriano Zucconelli tesoriere e responsabile della comunicazione

– Roberto Marelli responsabile della logistica e dei rapporti con le associazioni

Con Giuseppe e con tutto il gruppo di lavoro che giornalmente si sta allargando ci impegniamo a dare una mano alla nostra Malnate.

Per Informazioni e contatti:

Articolo 1 Movimento Democratrico e Progressista

Email: mdpmalnate@libero.it

Pagina facebook: Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista Provincia di Varese