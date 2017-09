Ascom, tornano i corsi barman

corso ascom barman chiara

Dopo la pausa estiva, ripartono i corsi di formazione per le figure professionali nel commercio e nel turismo.

Dal 23 al 27 ottobre appuntamento con il plurigettonato corso di barman aperto a titolari, dipendenti e collaboratori di bar, ristoranti e tutti i pubblici esercizi.

30 ore di lezione che si svolgeranno dalle 9 alle 15.30 con esercizi pratici per apprendere l’utilizzo e la manipolazione degli strumenti professionali a disposizione del barman per la creazione di gustosissimi e originali cocktails. Vini, spumanti e champagne verranno illustrati ai corsisti nelle loro molteplici etichette e modalità di servizio al cliente, così come diverse ore di lezione saranno dedicate ad aperitivi e distillati, birra, long drinks, frullati, frozen. Non manca la sezione di approfondimento sul caffè e le tecniche di miscelazione.

Le lezioni si svolgeranno nella sede Confcommercio Ascom Varese in via Valle Venosta 4.

Informazioni e iscrizioni presso:

Ufficio Corsi Ascom Varese

tel. 0332.342139/011 email: corsi@ascomva.it

oppure pre-iscrizione on line al link:

http://www.confcommerciovarese.it/servizi/1668-PROFESSIONE-BARMAN-livello-base.aspx