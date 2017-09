Asfaltature: dopo le proteste il consuntivo

Dopo due settimane di code, rallentamenti e tante anzi tantissime proteste l’Amministrazione comunale fa il punto della situazione dei cantieri realizzati in città per rinnovare la pavimentazione.

«I lavori per la manutenzione delle strade sono iniziati lunedì 11 settembre si è intervenuti riasfaltando via Dalmazia (tratto da piazza del Tricolore a via Varese), via T. Grossi e via G. Pasta (tratto a sud). Successivamente si è iniziato il cantiere nella sede stradale in via Bergamo (tratto da via Visconti a piazza Borella), in via Visconti (tratto da via Marconi a via Roma), in via P.P. Reina (tratto da via Monti a via Diaz), in via D. Alighieri (tratto da via S. Solutore a via S. Quasimodo) e in via Padre Barsanti».

Intervento più complesso all’intersezione tra via Don Sturzo e via Boccaccio dove si è riqualificato l’incrocio eliminando il pavè e lasciando spazio all’asfalto. Inoltre in ogni strada in cui è stato aperto un cantiere sono stati rinnovati anche cordoli e marciapiedi ammalorati.

Restano comunque le proteste degli automobilisti bloccati in lunghe code non solo negli orari di punta ma anche nel corso della giornata per la difficoltà di trovare percorsi alternativi.