Asfaltature in tutta la città: ecco i cantieri della prossima settimana

Asfaltature in tutta la città: ecco i cantiere della prossima settimana

Dopo la realizzazione delle nuova segnaletica orizzontale, con 60 chilometri di strisce posizionate in tutta la città: la prossima settimana partiranno, salvo imprevisti e problemi meto, diversi cantieri per il rifacimento del manto stradale.

Più nel dettaglio i cantieri previsti toccheranno sia zone a ridosso della zona a traffico limitato sia aree più periferiche. Il programma dell’Amministrazione prevede interventi in via Dalmazia (tratto da piazza del Tricolore a via Varese), via T. Grossi, via Bergamo (tratto da via Visconti a piazza Borella), via Visconti (tratto da via Marconi a via Roma), via D. Alighieri (tratto da via S. Solutore a via S. Quasimodo), via Machiavelli e l’intersezione tra le vie Don Sturzo e via Boccaccio alla Cascina Colombara.

Saranno previste deviazioni provvisorie alla circolazione e nelle situazioni più critiche sarà garantita la presenta degli agenti della polizia locale.