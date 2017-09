Asili nido: si riaprono le iscrizioni

Foto varie

Il Comune di Varese informa che a partire da domani, martedì 5 settembre, come di prassi verranno riaperte le iscrizioni presso gli asili nido comunali di Varese che hanno ancora posti disponibili.

I genitori interessati avranno tempo fino al 29 settembre per fare domanda presso gli uffici dell’assessorato ai Servizi educativi del Comune di Varese in via Cairoli 6. Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 14.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

Come ogni settembre dunque riaprono le iscrizioni per gli asili nido e c’è ancora qualche giorno per chi volesse fare domanda per una delle 5 strutture varesine. Gli asili nido comunali sono: il “Carletto Ferrari” di Bizzozero, le “Costellazioni” di Giubiano, “Lo Scarabocchio” di viale Aguggiari, “Le Piccole Orme” di Biumo Inferiore e l’asilo nido “Marzoli” di San Fermo.

Le iscrizioni sono aperte per i bambini nati tra il primo gennaio del 2015 e il 30 giugno del 2017. Per informazioni sul bando è possibile consultare anche la sezione del sito del Comune di Varese: www.comune.varese/bandi-e-avvisi