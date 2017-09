Aspem, come mi posso disfare di un rifiuto ingombrante?

aspem villa augusta apertura

Egregio Direttore

Trovandomi nella necessità di trasportare in discarica rifiuti ingombranti ho contattato Aspem per poter usufruire del servizio di ritiro a domicilio.

Purtroppo la risposta è stata che bisogna mettersi in coda e i tempi di attesa sono di almeno due mesi. Ho cercato una alternativa e ho trovato un amico che gentilmente si è reso disponibile con il suo furgone per il trasporto.

Con mia sorpresa mi è stato comunicato che il proprietario del mezzo non è di Varese devo per forza recarmi nel comune di residenza dello stesso.

Naturalmente lungi da me l’idea di scaricare il tutto in qualche bosco, come purtroppo si vede spesso, oppure comunque depositare gli oggetti davanti al cassonetto in attesa che passino i suddetti due mesi. Dovendo necessariamente liberare gli spazi occupati entro la fine del mese mi inventerò qualche soluzione.

Con rammarico devo constatare l’inefficienza del servizio ritiro rifiuti ingombranti e aggiungo anche la frustrazione di non poter provvedere personalmente al trasporto a causa della regola che non permette l’uso di mezzi non intestati a residenti nel comune di Varese.

Mi auguro che in futuro la situazione possa migliorare e che il servizio possa tornare efficiente.

Varese merita di meglio.Cordiali saluti

Michele Villa

LA RISPOSTA DI ASPEM