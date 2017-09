Associazione nazionale carabinieri a scuola per insegnare la sicurezza

Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi della scuola elementare dell’Istituto “S.Agnese” hanno ricevuto la visita “a sorpresa”, da parte di alcuni volontari del 132° Nucleo di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri di Saronno, guidati dal presidente Giovanni Salafia. Una visita inattesa per gli studenti, ma concordata con i docenti dell’istituto, che durante la pausa estiva hanno elaborato il progetto “Sicuri a scuola e … in città”.

“Il progetto – spiegano dal nucleo – mira, tra le altre cose, alla diffusione del concetto di prevenzione riferimento all’ambiente scolastico, a far conoscere agli alunni il nucleo di protezione civile Anc (le sue competenze sul territorio e le varie tipologie di intervento), a far acquisire le abilità necessarie, per superare le situazioni di emergenza, infondendo nel ragazzo la consapevolezza delle situazioni potenzialmente pericolose, a far apprendere le modalità corrette per effettuare una chiamata di soccorso, a far acquisire le nozioni base di educazione stradale”.

Ma non solo: “L’iniziativa è volta a stimolare, nei piccoli partecipanti, un senso di fiducia nelle persone che indossano una divisa, di qualsiasi colore e foggia sia: persone alle quali fare sicuramente riferimento, nei momenti di difficoltà, senza timori o pregiudizi; persone che, per scelta professionale o di volontariato, sono a disposizione della comunità”.