Attenti alle false addette alle rilevazioni delle polveri sottili

Foto varie

Occhio alle false addette alla rilevazioni delle polveri sottili: viene posto all’attenzione dei cittadini quanto contenuto in una breve nota dell’Ats Insubria.

“In questi giorni viene ripetutamente inoltrata, nelle messaggerie dei telefoni cellulari, la segnalazione della presenza di due individui di sesso femminile che si qualificano come tecnici delle prevenzione per la rilevazione di polveri sottili, inviate da ASL Varese, che come sapete non esiste più“.

“Nei mesi scorsi la stessa segnalazione è stata registrata sul territorio di Como: si tratta di malintenzionate, infatti, nessun tecnico di ATS Insubria è stato incaricato di svolgere attività di questo tipo“.