Parcheggi della Provincia “sotto controllo”

Ai parcheggi di via Trentini e via Daverio, di proprietà della provincia di Varese, ora si fa sul serio: i controlli – prima labili – ora saranno più stringenti, “per garantire a tutti la possibilità di usufruire del bene, nel rispetto delle regole”: lo annuncia oggi lo stesso ente locale.

Non cambia la disciplina della sosta: resteranno con parti a disco orario, e con parti a due euro al giorno.

Ma da lunedì 25 settembre verranno incrementati i controlli sulle auto in sosta sia negli stalli attualmente a pagamento sia su quelli regolati da zona disco. con le conseguenti erogazioni delle sanzioni per i trasgressori.

«Come tutti sapranno i due parcheggi non sono dotati di un sistema di controllo automatico dell’avvenuto pagamento del biglietto al momento dell’uscita dalle strutture – ha spiegato il Presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi – Per garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire allo stesso modo di un bene pubblico e del servizio parcheggio abbiamo messo a punto una soluzione che ci consente di poter verificare che tutti paghino la tariffa prevista e, in caso di trasgressioni, di effettuare sanzioni. Una decisione che riteniamo vada a tutelare chi ogni giorno il posto auto lo occupa nel rispetto delle regole in vigore».