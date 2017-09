Ausiliaria del traffico aggredita a Varese

incidenti varie

Una dipendente della Polizia locale chiede di spostare un’auto parcheggiata male, ma il guidatore reagisce aggredendo la donna, a parole e con i fatti.

È successo nella serata di martedì 19 settembre tra via Marcobi e via Veratti. L’ausiliaria del traffico stava chiedendo ad un cittadino residente a Varese di spostare il proprio veicolo parcheggiato in piena curva, in una posizione poco sicura per sè, per le altre automobili e per i pedoni. L’uomo però ha reagito male, aggredendo la donna: è stato identificato dalla Polizia locale e denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre ovviamente a ricevere una multa per l’infrazione al codice della strada.

«Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’ausiliaria del traffico aggredita ieri sera a Varese. Episodi come questo non devono accadere nella nostra città. Dobbiamo diffondere la cultura del rispetto delle regole perché la sicurezza e la vivibilità di una città si dimostrano anche da questo – commentano il sindaco Davide Galimberti e il vicesindaco Daniele Zanzi -. Non è accettabile in nessun modo che oltre a violare le regole del codice della strada si possa aggredire una donna che stava svolgendo il proprio lavoro a tutela anche della sicurezza stradale e della tranquillità dei cittadini».

«Ieri sera ho telefonato alla donna aggredita sincerandomi delle sue condizioni sia psicologiche che fisiche – prosegue il sindaco Galimberti – In questi casi la forza dei cittadini onesti e rispettosi delle regole per una convivenza pacifica e sicura deve essere l’anticorpo a questi fenomeni che devono essere condannati in modo fermo. Ci aspettiamo da parte di tutti una presa di posizione secca e una condanna anche nei confronti di episodi di vandalismo che in questi giorni si stanno verificando. Si può non condividere il piano della mobilità introdotto da questa amministrazione che punta a cambiare radicalmente Varese rendendola dopo anni di immobilismo una città più moderna, sicura, vivibile e meno inquinata ma non dobbiamo in nessun modo cedere ad atti di vandalismo e violenza. Varese è una città bellissima e qui non accettiamo vandali, violenti e chi pensa di essere al di sopra delle regole».