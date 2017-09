Auto fuori strada, coda in A8 tra Castronno e Gazzada

incidenti varie

Coda tra Gazzada e Castronno per incidente in autostrada.

Il guidatore di un’Alfa Romeo ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro le barriere intorno alle 10 di domenica 10 settembre.

I mezzi che procedevano in A8 in quel momento sono stati fatti uscire in corrispondenza dell’Autogrill di Castronno. In pochi minuti la situazione è stata ripristinata e il traffico ha ripreso a fluire in modo fluido.