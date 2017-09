Le auto ibride parcheggiano dappertutto. Tranne davanti alla stazione

stazione casbeno

In molti hanno avuto delle “botte” d’invidia, qualcuno avrà anche considerato l’idea di comprarle: a Varese le auto ibride – che significa, lo ricordiamo, auto che si muovono sia con il motore a scoppio sia attraverso energia elettrica – sono molto di moda e sulla bocca di tutti.

Il motivo, oltre al loro basso impatto ambientale, è che sono le uniche vetture esentate dal piano della sosta: chi possiede auto ibride può parcheggiare nei parcheggi a pagamento del comune senza pagare alcunché, solo esponendo sul cruscotto il libretto di circolazione dell’auto – o una sua fotocopia – dove ci sia scritto a chiare lettere che quella è davvero un’auto ibrida. Un sogno, in questo panico collettivo “da strisce blu”. Ma succede davvero così?

Non ovunque: c’è un posto dove anche le auto ibride “non possono entrare”. A scoprirlo, a sue spese, è stata una lettrice, che ha parcheggiato la sua auto ibrida in piazzale Meucci, la piazza della stazione di Casbeno.

Forte del possesso di una delle preziosissime, per la sosta, auto ibride, la lettrice ha parcheggiato, da pendolare qual è, in piazzale Meucci. Ma al suo ritorno si è ritrovata una multa.

Così ha scritto ad Avt, responsabile dei parcheggi varesini per «Sapere perché mi è stata data una multa per aver posteggiato la mia auto ibrida in piazza Meucci a Casbeno, esibendo il libretto di circolazione dove c’ è scritto che si tratta di veicolo ibrido. So che i veicoli elettrici e ibridi possono posteggiare gratuitamente su tutte le strisce blu a Varese».

Ma alla lettrice mancava un punto: sul cartello di piazzale Meucci, unico in tutta Varese, non c’era alcun indicazione sul fatto che le auto ibride potessero posteggiare. «Come da segnaletica esposta, presso piazzale Meucci possono parcheggiare esclusivamente le auto che espongono abbonamento pendolari valido – E’ stata infatti la risposta di Avt – Le auto ibride possono parcheggiare gratuitamente e senza limitazioni di tempo negli spazi blu del Comune di Varese (esponendo libretto dove si vedere l’alimentazione o premesso di sosta per auto ibride). Il piazzale Meucci è riservato esclusivamente a chi possiede un abbonamento “Pendolare” emesso dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese».

Piazza Meucci è un luogo perciò TOTALMENTE riservato agli abbonati dell’abbonamento pendolari. Non ci può andare chi va in treno una tantum, ne chi non ha bisogno dell’abbonamento perché ha un auto ibrida. Solo abbonati.

Per tutti gli altri, se può consolare, è possibile comunque l’utilizzo del parcheggio coperto poco più in là, che costa 2 euro al giorno a forfait.

