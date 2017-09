Auto in fiamme fuori da casa

luoghi

Incendio la notte scorsa a Lonate Pozzolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono stati chiamati per spegnere le fiamme divampate in un’auto posteggiata in via Vicenza.

Per cause che dovranno essere chiarite da parte degli inquirenti, il rogo è partito attorno alle 23 di ieri, sabato 2 settembre, dalla vettura posteggiata all’esterno di in abitazione . I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il rogo e messo in sicurezza il veicolo.