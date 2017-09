Auto in fiamme nel cuore della notte

incidenti varie

Un’auto è stata distrutta dalle fiamme attorno alle 3,30 di oggi, domenica (foto di un nostro lettore). Il fatto è avvenuto in via degli Alpini, in una zona a ridosso del centro, proprio dietro piazza Repubblica. Ad andare a fuoco un’utilitaria. A spegnere l’incendio che ha allarmato molti residenti, sono stati i Vigili del Fuoco intervenuti con una squadra che ha avuto ragione del fuoco in poco tempo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.