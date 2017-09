Autobus e Granfondo Tre Valli, come cambia la circolazione sabato e domenica

Foto varie

L’arrivo della Granfondo Tre Valli (cronometro sabato 30, gara in linea domenica 1) e della Tre Valli Varesine (martedì 3 ottobre) causerà una serie di variazioni al servizio di Autolinee Varesine.

SABATO 30 SETTEMBRE

LINEA P

Dalle 13.00 alle 18.00: non raggiungerà il capolinea di Olona; all’altezza della rotonda Valganna/Ippodromo devierà per effettuare capolinea in piazza Martiri della Libertà (Ippodromo). Risultano così temporaneamente soppresse le fermate della parte terminale di viale Valganna e di Olona-via Buccari.

LINEA B

Dalle 13.00 alle 18.00: effettuerà percorso alternativo tra l’incrocio Aguggiari/Ippodromo e il capolinea di Sangallo-via Borromini, senza poter transitare da via Appiani.

LINEA N10 (Varese-Ghirla-Luino) e N11 (Varese-Ghirla-Lavena Ponte Tresa)

Dalle 13.00 alle 19.00: i bus effettueranno un percorso alternativo tra Varese-via Veratti e Ganna paese, attraverso il Brinzio, vista la chiusura della Valganna. A causa dell’allungamento dei tempi di percorrenza, verranno soppresse le corse delle 14.25 e delle 16.25 dai tre capolinea (Varese, Luino, Lavena Ponte Tresa).

DOMENICA 1 OTTOBRE

LINEA B (Centro-Corridoni) e LINEA N (Centro-Calcinate del Pesce)

Non saranno attive

ALTRE LINEE

Dalle 8 alle 10: i bus provenienti da Capolago (linea A), Bizzozero Nabresina (C), Bizzozero viale Borri (E), San Fermo (H) e Cascina Mentasti (N) saranno limitati alla stazione FS; quelli provenienti da Avigno-Velate (linee E/P) e dal Sacro Monte (C) saranno invece limitati alla Brunella, mentre le altre destinazioni, in quelle ore non potranno essere raggiunte.

NB

Queste modifiche generano un potenziamento su alcune tratte, particolarmente conveniente per chi vuole usufruire dei parcheggi di interscambio ai margini della città. Dall’Iper (capolinea N-Cascina Mentasti) verso il centro la frequenza viene infatti raddoppiata per l’intera giornata, con un bus ogni 20 minuti; discorso simile per lo stadio (piazzale De Gasperi), dove in direzione centro sarà in servizio un bus ogni 20’.

LINEA N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) e N21 (Varese-Osmate)

Intera giornata: ferme

LINEA N10 (Varese-Ghirla-Luino) e N11 (Varese-Ghirla-Lavena Ponte Tresa)

Operative dalle 13.30 in avanti.