Autocisterna di GPL incastrata, la “liberano” i vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre, intorno alle 14, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nella cittadina, in via Torretta, per la messa in sicurezza di un veicolo.

Un autocisterna da 2500 litri di GPL, durante una manovra di accesso presso un abitazione privata, a causa il cedimento della massicciata è rimasta bloccata inclinandosi su di un fianco.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, e dopo alcune ore di lavoro sono riusciti a rimettere in carreggiata l’autoveicolo. Non si sono registrate perdite di sostanza.