autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: martedì 5 settembre 2017)

Lavori autostrada A8: chiuso tratto direzione Milano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per tre notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di martedì 5 alle ore 05:00 di venerdì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08-Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione di Milano. In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo di Solbiate Arno, si dovrà percorrere la SP26 e successivamente la SP341 in direzione di Gallarate, fino a raggiungere l’omonima stazione autostradale (km 29+900);

Lavori autostrada A8 Milano-Laghi: chiusa Castellanza

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese per una notte, dalle ore 22:00 di venerdì 8 alle ore 05:00 di sabato 9 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano (km 15+200).

Dalle ore 22:00 di lunedì 4 alle ore 05:00 di martedì 5 settembre sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese ed in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano (km 16+000);

Cantieri autostrada A8: chiuso svincolo Legnano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese dalle ore 22:00 di martedì 5 alle ore 06:00 di mercoledì 6 settembre sarà chiuso lo svincolo di Legnano/Rescaldina, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (Milano e Varese). In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza (km 17+000);

Cantieri autostrada A8: chiusura svincolo Lainate

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese dalle ore 22:00 di martedì 5 alle ore 06:00 di mercoledì 6 settembre sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (Milano e Varese). In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lainate Arese (km 7+200) o di Legnano (km 16+000);

Cantieri autostrada A8: chiusura svincolo Cavaria

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese dalle ore 22:00 di mercoledì 6 alle ore 06:00 di giovedì 7 settembre sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in entrata verso Varese ed in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno (km 35+500).

Cantieri autostrada A9: chiusure svincoli

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione, si renderà necessario chiudere alcuni svincoli autostradali, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: ddalle ore 22:00 di giovedì 7 alle ore 06:00 di venerdì 8 settembre sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le provenienze/direzioni (Lainate/A8-Chiasso). In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio/Uboldo (km 14+000).