Autunno, è tempo di Cocquio Corsi

Foto varie

Dal Pilates alla chitarra, dal cartonnage alle fiabe animate con laboratori: sono diverse le scelte per chi si vuole divertire imparando nella stagione autunnale.

L’offerta arriva da Cocquio Corsi, l’iniziativa messa a punto dal Comune per offrire svago e crescita personale.

Oltre a quelli citati, sono presenti anche corsi di inglese, consapevolezza alimentare, informatica di base, teatro e recitazione.

Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi alla biblioteca di Cocquio Trevisago in via Motto dei grilli, 30, telefono 0332.975018, oppure via mail a biblioteca@comune.cocquio-trevisago.va.it