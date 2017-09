Autunno tra i colori e i sapori della Valcuvia

Decollo del Monte Nudo.

Da Villa della Porta Bozzolo alla scoperta della Valcuvia

Con l’arrivo dell’autunno andiamo alla scoperta dei suoi sapori e dei suoi colori. Villa Della Porta Bozzolo infatti, vi offrirà la possibilità di assaporare tutta l’atmosfera del periodo, grazie all’immenso giardino e alle chiome che piano piano lasciano il verde brillante per fare spazio ai frutti del castagno.

Il giro all’interno della vi permetterà di passare momenti tra arte ed eleganza, alla scoperta della storia della famiglia Bozzolo e delle tradizioni di un tempo. La vecchia cucina, le camere da letto, il salone da ballo ma anche gli attrezzi del mestiere e tutto ciò che la circonda vi daranno la possibilità di scoprire molte cose. - Le informazioni

Il nostro fine settimana in Valcuvia quindi, lo facciamo partire proprio da Via Camillo Bozzolo, 5. Durante l’estate abbiamo girato i paesi del Lago Maggiore mentre ora vi proponiamo una due giorni in Valcuvia e dedicata ai sapori di montagna.

Pranziamo al ristorante “Come a casa” della villa, con piatti tipici, e ci prepariamo per la nostra passeggiata in montagna.

Scegliamo i sentieri sopra Brenta, a pochi chilometri dalla villa, sul Monte Nudo, non molto distante dal Cuvignone. Qui, seguendo la strada provinciale si arriva al Crocione: una località panoramica da dove è possibile vedere fino a decine di chilometri verso la pianura e godere di scorci magici come il lago di Varese o le montagne sopra Laveno. Ideale per una passeggiata di mezza giornata per godersi i colori del bosco che cambia.

Scendiamo prima che faccia buio e scegliamo una delle tante trattorie dei paesi del fondovalle per la nostra cena e torniamo a Casalzuigno per il pernottamento (i consigli di TripAdvisor).

Dopo una buona colazione decidiamo di fare un giro ad Arcumeggia, il paese dei dipinti. Lo raggiungiamo in macchina e, una volta parcheggiato, giriamo tra le sue vie. Per il pranzo è possibile scegliere la locanda del posto. Scendiamo e ci dirigiamo ad Azzio, piccolo paese che riserva molte sorprese dove andiamo a visitare le sue ghiacciaie.

Le ghiacciaie infatti, fanno parte del patrimonio storico della provincia di Varese. Un tempo necessarie per la conservazione degli alimenti, oggi rappresentano una splendida testimonianza del passato e del genio umano. Stupisce una presenza nascosta e affascinante ad Azzio, in Valcuvia, paese “fresco” per definizione e in pieno clima prealpino. Azzio ospita addirittura una “signora” ghiacciaia: “E’ profonda sette metri e larga cinque. Una ghiacciaia così grande è giustificata dalla presenza del convento. La sua caratteristica e che è inglobata in un edificio”.

Prima di concludere la nostra gita, andiamo a prendere dei prodotti gastronomici locali. Le Aziende Agricole del territorio sono tante e ben fornite. Ad Azzio, segnaliamo tre le altre, l’azienda Agricola Al Molino dove, nella sua casetta di paglia troverete un fornito bancone. Sul sito La Strada dei Sapori delle Valli Varesine potete trovare altri ottimi consigli. Con la pancia piena, concludiamo i nostri due giorni in Valcuvia.