Bandits a difesa del PalAlbani; domenica c’è il Fiemme

Bandits Varese hockey ghiaccio

Dieci giorni dopo l’esordio con il botto – vittoria netta ai danni del Como – i Bandits Varese tornano a disputare un match interno: domenica 1 ottobre, dalle 19,30, i gialloneri ospiteranno il Fiemme per il terzo turno della Italian Hockey League.

La squadra di coach John Cacciatore nel mezzo ha perso con punteggio severo a Merano (7-0, sabato scorso) e di certo i trentini non sono avversari morbidi e hanno vinto le prime due gare disputate, anche se i successi su Pergine e Chiavenna non sono stati roboanti (2-1 e 5-3, entrambi sulla pista di casa).

I Bandits inoltre vogliono provare a difendere il fortino del PalAlbani (e proprio l’anno passato i Mastini fecero un brutto scherzo al Fiemme), anche senza lo squalificato Privitera e l’indisponibile Teruggia. Tra gli ospiti non ci sarà l’attaccante Tombolato, fermato un turno dal giudice sportivo. La difesa varesina dovrà soprattutto fare attenzione a due uomini di spicco degli ospiti, subito “bollenti” nelle prime due partite: Rudi Locatin (3 reti) ed Enrico Chelodi (4 assist) sono già a quota 5 punti e guidano la squadra allenata da Armando Chelodi in fase offensiva.

I gialloneri, per limitare i problemi, dovranno fare attenzione alle penalità che sono state una spina nel fianco sia con il Como, sia a Merano: 22 e 24 minuti, rispettivamente. Troppi per una squadra che non parte certo con i favori del pronostico e deve quindi curare ogni dettaglio per impensierire le rivali più accreditate. A proposito, al PalAlbani arbitreranno Pianezze e Soraperra assistiti da De Toni e Pinié.