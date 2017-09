Bandits, dopo il derby c’è subito l’ostacolo Merano

Bandits Varese hockey ghiaccio

La bella vittoria all’esordio ha messo fiducia nell’ambiente dei Bandits: in tanti ci tenevano a partire con il piede giusto dopo l’unione tra Mastini e Killer Bees e a conquistare un derby con il Como che negli ultimi anni era sempre sfuggito.

Ora però la squadra di Cacciatore dovrà archiviare il successo della prima giornata e concentrarsi sulla trasferta che vedrà i gialloneri sul ghiaccio di Merano, sabato 23 a partire dalle ore 19,30.

Anche gli altoatesini sono partiti bene, vincendo all’esordio in casa dell’Ora, seppure con il minimo scarto, 0-1. La rete decisiva porta la firma di Daccordo dopo 24′ e ha permesso alla Pircher di incamerare subito tre punti contro un’avversaria che storicamente frequenta le zone alte della classifica. Il Merano è squadra di caratura superiore rispetto a un Como apparso in difficoltà al PalAlbani: Andreoni e compagni dovranno anzitutto ridurre il numero di penalità a proprio carico (incredibili le due consecutive per troppi uomini sul ghiaccio) per dare meno occasioni agli avversari.

Alla MeranArena arbitreranno i signori Bagozza e Virta assistiti da Egger e Lorengo; diretta su Radio Village Network.