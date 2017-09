Bandits, la squadra è pronta: giovedì si comincia

Bandits Varese hockey ghiaccio

A venti giorni dallo storico annuncio e a dieci dalla conferenza stampa in cui sono stati presentati i dettagli dell’accordo, la nuova squadra di hockey varesina ha la propria rosa di giocatori definitiva.

I Bandits, nati dall’alleanza tra Mastini e Killer Bees, hanno concluso la fase di allenamenti mirati sia alla preparazione tecnico-tattica sia alla scelta degli uomini che comporranno la squadra iscritta all’Italian Hockey League (IHL), ovvero la Serie B portata in dote come titolo sportivo dall’Hockey Club Varese.

Come previsto, il team gialloneroazzurro avrà come direttore tecnico Max Fedrizzi mentre l’allenatore sarà John Cacciatore ed è formato da 27 elementi. Gli under 24 potranno giocare sia in Serie B, sia nella seconda squadra di Serie C mentre per gli Over sarà obbligatoria una scelta dopo la prima presenza in IHL. Come preventivato la gran parte dei giocatori proviene dai Mastini ma non mancano alcune aggiunte targate Killer Bees.

LA SQUADRA

Tre i portieri: Davide Bertin, titolare in B lo scorso anno, sarà affiancato da Lorenzo Broggi che ha già esperienza in giallonero allo stesso livello mentre Matteo Crippa rientra dal prestito al Real Torino e si candida a fare il titolare nella squadra di Serie C.

In difesa c’è innanzitutto il volto nuovo, Fabio Rigoni, originario di Asiago e prelevato dal Feltre; per lui si tratta di un ritorno a Varese dove giocò già una decina di anni fa. Per il resto ci sono i vari Francesco Borghi, Erik Mazzacane, Edoardo Papalillo e Luca Termanini già Mastini lo scorso anno; a loro si aggiungono Dario Cortenova (a lungo giallonero e poi approdato alle Api), il veterano dei Killer Bees Nicola Barban, il giovane Alessio Cattaneo (che potrebbe fare esperienza in C) e Matteo Cesarini, giocatore-presidente (dei KB).

E poi si va all’attacco, reparto in cui meritano una menzione il “vecchio” e il “giovane”, ovvero Giancarlo Merzario che rientra ancora nei ranghi della squadra (compatibilmente con i suoi impegni) e Matteo Bettiati, promessa del vivaio giallonero che potrà già avere spazio per fare esperienza in IHL.

Per il resto il reparto ricalcherà in gran parte quello degli ultimi Mastini con Daniele Odoni, Riccardo Privitera, Marco Andreoni, Michael Mazzacane, Daniele Di Vincenzo, l’esperto Salvatore Sorrenti, i fratelli Lorenzo e Riccardo Mandelli (quest’ultimo potrebbe trovare più spazio in C), Pietro Borghi e Nicolas Principi. A loro si aggiungono Tommaso Teruggia, Marco Rizzo e Benedetto Pirro dei Killer Bees, con quest’ultimo atteso a buone prove anche a livello di Serie B. La folta compagine dei Bandits potrebbe inoltre fare conto su due giocatori attualmente assenti per motivi fisici, Luca Rotolo ed Enrico Malacarne.

INIZIA IL CAMPIONATO

La squadra esordirà, come previsto, giovedì sera (21 settembre) alle 20,30 sul ghiaccio amico di via Albani nell’atteso derby con il Como, che nella passata stagione ha vinto tutte le sfide dirette. I Bandits sono quindi subito chiamati a una prova importante e incerta, anche se i lariani partono probabilmente con un pronostico leggermente favorevole. «La nostra squadra dovrà lavorare molto duramente per accrescere subito il proprio livello – spiega alla vigilia il direttore tecnico Max Fedrizzi – Non dimentichiamo che rispetto all’anno scorso mancano i “rinforzi” provenienti dalla Valpe, anche se poi durante la stagione spesso la squadra andò sul ghiaccio solo con i propri giocatori».

Dopo la partita con il Como (nel frattempo divenuto farm team proprio del Valpellice) i Bandits saranno impegnati nella prima, difficile trasferta: sabato 23 alle 19,30 sul ghiaccio del Merano contro una delle società storiche dell’hockey nazionale. Sia il derby, sia Merano-Varese saranno trasmesse da Radio Village Network.

Intanto i Bandits hanno fatto partire la campagna abbonamenti per la stagione 2017-18; la tessera a costo intero è venduta a 100 euro mentre il prezzo per i ridotti (cioè donne e studenti) è fissato in 70 euro. I soci della Cooperativa 1977 hanno diritto a uno sconto di 10 euro. I moduli per l’abbonamento sono disponibili al bar del palaghiaccio durante gli orari di apertura dell’impianto (non solo nelle ore dedicate all’hockey).