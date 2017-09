Basket, solidarietà e sorrisi: Gianni Corsolini si racconta

Pallacanestro - varie

Gli amici del basket, della solidarietà e dei disabili sono invitati a un appuntamento importante, a un momento di condivisione e di sensibilità nel segno del sorriso e di una umanità vera, quella della gente dello sport.

L’incontro, organizzato dall’assessorato allo Sport di Vedano è in programma domani 10 settembre, alle 10.45, nella sala consiliare di Villa Aliverti è imperniato sulla presentazione del libro di Gianni Corsolini “Vado a vanvera”.

Gianni Corsolini fa parte a pieno titolo della storia del basket italiano: ha allenato per anni la Pallacanestro Cantù, di cui è stato anche dirigente, inoltre è stato presidente della Lega Basket alla fine degli anni Settanta. Ed è un campione di lealtà, di amicizia e di solidarietà: dire che nella sua carriera non è mai staro considerato un “nemico” e non è mai stato fischiato anche dal più caldo pubblico dei nostri palazzi dello sport è dire la verità.

Salutarlo domani mattina e vederlo… andare a vanvera sarà come di consueto uno mix di divertimento e di importanti riflessioni.

Alla presentazione, moderata da Giuseppe Sciascia, parteciperà anche Carlo Recalcati, campione della Pallacanestro Cantù e poi, per anni, grande allenatore di grandi squadre, compresa la Pallacanestro Varese.