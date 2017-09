Benedizione delle cartelle: emozione nelle chiese saronnesi

Tanta emozione, una preghiera insieme ed un lungo applauso: con semplicità ma tanta condivisione la comunità pastorale crocifisso risolto ha voluto dare il benvenuto nel mondo scolastico ai piccoli che domani inizieranno la prima elementare.

Galleria fotografica La benedizione delle cartelle 4 di 7

Domenica mattina in tutte le 6 parrocchie di Saronno i bimbi di 6 anni con i genitori e i nonni sono stati invitati a seguire la messa dalle prime file. Al termine della cerimonia sono stati invitati ad avvicinarsi all’altare per la benedizione delle cartelle. Per tutti un po’ di emozione e tanto orgoglio per i propri zainetti colorati.

Immancabili le foto ricordo e al Matteotti il dono da parte di don Paolo di una bella matita colorata pronta per i compiti e le lezioni. La benedizione delle cartelle è una novità per la comunità pastorale saronnese voluta per coinvolgere i più piccoli ma anche per ricordare a tutti gli studenti, dalle elementari all’università “la necessità di un impegno quotidiano per portare avanti il proprio cammino”.