Benvenuto autunno, il weekend è di tutti i colori

Meteo - Sabato ancora abbastanza soleggiato, con passaggi di nubi medio-alte a tratti estesi. Asciutto o rare e brevi piogge solo sulle Alpi. Temperature stazionarie.

Vento in quota debole da SW, al suolo debole variabile.

Domenica in parte soleggiato con passaggi nuvolosi più estesi dal pomeriggio su Bresciano, Cremonese e Mantovano, dove potrebbe verificarsi anche un breve rovescio. Altrove asciutto. – Il Meteo

Provincia – Torna l’iniziativa PULIAMO IL MONDO. Legambiente, le amministrazioni comunali e le scuole sono i protagonisti di tanti eventi per prendersi cura delle città, dei boschi, dei parchi – Tutti gli appuntamenti

Varese – Nel fine settimana si terrà la quinta edizione di “Bambini con Gusto”, Festival di cucina e alimentazione per bambini che torna a Varese dal 22 al 24 settembre dopo il grande successo delle scorse edizioni. tre giorni di festival

itinerante in cui ristoranti, locali e pasticcerie di Varese, ma non solo, apriranno ai più piccoli le porte delle loro cucine e permetteranno ai bambini di mettere le mani in pasta per imparare a mangiare bene divertendosi. – Tutto il programma

Varese – E’ ormai arrivato l’autunno e con esso riprendono gli appuntamenti “Tra Cielo e Terra” organizzati dalla Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” che gestisce l’omonimo Osservatorio sul monte Campo dei Fiori e il Centro Geofisico Prealpino.

Sabato 23 alle ore 21, presso la Sala Montanari del Comune di Varese (via dei Bersaglieri) il prof. Luca Molinari, docente di Fisica presso l’Università di Milano, terrà una conferenza su “La gravità: dalla mela di Newton alle onde gravitazionali”. Domenica 24 sarà invece la natura della montagna varesina a presentarsi in tutta la sua bellezza autunnale presso l’Osservatorio di Campo dei Fiori: dalle 10 alle 15.30 – Tutto il programma

Varese – Domenica ci saranno il “Giro del Lago di Varese” e la “Tre ruote intorno al Lago”. Una gara podistica e una competizione per handbike faranno vivere al Lago una domenica a tutto sport. Alle ore 9.00 ci sarà la partenze della gara di handbike, a seguire partirà la gara dei podisti. Il via sarà al Caravà Cafè della Schiranna, sulla Sp1, Lungolago di Calcinate. – Il programma / Le modifiche alla circolazione

Gavirate - Altra gara sportiva è quella di sabato ed è la Eolo – Campo dei Fiori Trail, cinque i percorsi e due titoli di campione Italiano in palio – Tutto il programma / Le modiche dalla circolazione

Varese – Anche quest’anno il cuore di Varese ospiterà la manifestazione “Piazze del Mondo-Ho visto il futuro”, la festa dei popoli e delle comunità migranti del territoriopromossa dal Coordinamento Migrante di Varese. Per tutta la giornata di domenica 24 settembre Corso Matteotti, Piazza Podestà e Piazza Carducci ospiteranno eventi, incontri, musica, danze del mondo. - Tutto il programma

Varese - Appuntamento con i “Profumi e sapori d’autunno”, la festa d’autunno di Biumo arrivata alla sua 24esima edizione. La festa, che quest’anno si allargherà a molte vie di Biumo, tra via Garibaldi via Cairoli e piazza XXVI maggio è in programma per domenica 24 settembre e vede laboratori per bambini, gara toro meccanico, due mostre dedicate ai lego, mercatino di hobbysti e tanto altro - Tutto il programma

Varese – Bosto è in festa per la Patronale di San Michele, in corso dal 20 al 24 settembre 2017: giochi, tornei in oratorio, conferenze e anche la polenta coi bruscitt. – Tutto il programma

Varese - Torna in Agricola il Garden Festival di Autunno: una serie di appuntamenti per scoprire insieme tutte le meravigliose sorprese di questa stagione. Sarà possibile imparare dagli esperti, confrontarsi con altri appassionati e scoprire quello che di bello questa stagione ha da offrire al nostro giardino e non solo. – Tutto il programma

Varese – Tradizionale appuntamento a conclusione del precampionato per il Rugby Varese, che sul terreno amico del “Levi” organizza il Memorial Lucio e Gianni Sacchetti, dedicato ai due fratelli che vestirono la maglia biancorossa tra il 1978 e il 1986. La partita rientra all’interno di un programma molto ampio, quello della Festa dello Sciatore, promosso oltre che dal club “ovale” anche dallo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori. - Tutto il programma

Varese - Il 23 settembre si celebra in tutto il mondo la giornata dei diritti delle persone bisessuali. Anche a Varese Arcigay ha organizzato un’iniziativa per informare le persone e sensibilizzarle sui pregiudizi e i luoghi comuni nei confronti della bisessualità. Per tutta la giornata gazebo informativo - Tutto il programma

Luvinate - Domenica 24 settembre appuntamento per la castagnata in programma, al Poggio di Luvinate in località Zambella. La tradizionale manifestazione si terrà a partire dalle ore 14,00 e, oltre alle caldarroste, si potranno trovare salamelle, torte e succo di mele.- Tutto il programma

Casciago – Una serata per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia. L’appuntamento “Amatrice nel cuore” è per sabato 23 settembre all’oratorio di Casciago dalle 17, grazie all’organizzazione dei ragazzi della comunità pastorale di Sant’Eusebio e della comunità Mami di Masnago in collaborazione con Robur et Fides ed Elmec. – Tutto il programma

Valganna – Sagra del bollito, sabato sera e domenica a pranzo.

Buguggiate – L’associazione di Volontariato L’Alveare con il patrocinio del Comune di Buguggiate organizza la Festa dello Sport. Domenica 24 settembre nel parco Don Gnocchi in località Bergorga si terrà una giornata intera dedicata alle attività sportive. - Tutto il programma

Cittiglio – La Festi’n Family è giunta alla quarta edizione. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Comitato dei Genitori delle Scuole del piccolo paese all’imbocco della Valcuvia. Si terrà domenica 24 settembre, presso il parco della Stazione di Cittiglio, dalle 10.00 alle 17.30. Protagonista indiscusso della manifestazione sarà lo sport, con postazioni di gioco di basket, pallavolo, rigorando, bocce e burraco. - Tutto il programma

Cocquio Trevisago - Sabato 23 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del Teatro SOMS di Caldana, è previsto il ritorno dell’attore Stefano Orlandi, che nella precedente stagione aveva portato in scena uno spettacolo in omaggio a Jannacci. – Tutto il programma

Cuvio - Domenica 24 settembre la Pro Loco di Cuvio, insieme al Gruppo Alpini e al Comune, organizza la “Eco-Castagnata”, in collaborazione con “EcoFeste”, presso il parco Litta di Cuvio, a partire dalle 10 con un grande mercatino per bambini delle scuole elementari e medie. A pranzo sarà possibile assaggiare pizzoccheri, lasagne, polenta col brasato e dolci, mentre nel corso del pomeriggio per merenda verranno servite le caldarroste con del buon vino. - Tutto il programma

Brezzo di Bedero – Un’intera giornata dedicata alla solidarietà: si terrà domenica prossima, 24 settembre, presso la tensostruttura di Via Manzoni n. 1 aBrezzo di Bedero dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00. - Tutto il programma

Casalzuigno - Sabato 23 e domenica 24 settembre si esploreranno i “Paesaggi in Valcuvia”: un percorso in contemporanea per adulti e bambini che permetterà di analizzare l’architettura del parco, inoltrarsi verso il belvedere (15 minuti, sentiero facile), arrivare alla sua sommità per poi proseguire verso la frazione di Agra e l’oratorio campestre di S. Bernardino. – Tutto il programma

Laveno Mombello – E’ in programma per questo fine settimana, da venerdì 22 a domenica 24 settembre l’attesa “Festa di Fine Estate” a Laveno Mombello. E’ in questa occasione infatti, che si terrà lo spettacolo pirotecnico che è saltato a Ferragosto a causa di alcune norme di sicurezza. L’appuntamento è quindi sul lungolago: si inizia venerdì sera, dalle 18 alle 24, in località Gaggetto dove si terrà la Street Food che durerà per tutto il fine settimana. La iniziative sono diverse – Tutto il programma

Besozzo – Appuntamento al parco giochi di Via Milano, domenica 24 settembre con la XV edizione di “Oggi sfilo io”. L’evento, organizzato dagli Amici dell’Uomo Onlus vedrà una sfilata di beneficenza, aperta a tutti i cani di ogni età - Tutto il programma

Angera - Il Civico Museo Archeologico di Angera e SlowFood Provincia di Varese organizzano il convegno annuale dedicato al paesaggio agroalimentare antico, nel weekend di conclusione del Settembre angerese, quest’anno dal titolo: “Melissa: il dono eterno delle api operose“

Travedona Monate - Sabato 23 settembre il Comune di Travedona Monate dedica l’intitolazione della Palazzina della Cultura a Enrico Somarè, critico d’arte, letterato e intellettuale di inizio Novecento, nato qui nel 1889. In particolare, segnaliamo alle 21.00, il concerto con “Il fischio magico”, concerto per pianoforte e fischio melodico di Elena Somaré – Tutto il programma

Sesto Calende - Caccia al tesoro, cucina alla Trapper e osservazione del cielo stellato: attività per tutti all’insegna dello scoutismo. Una giornata cittadina di condivisione e festa, sabato 23 settembre 2017 a Sesto Calende, organizzata dall’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) per sperimentare concretamente, per un giorno, il grande “gioco” dello scoutismo. – Tutto il programma

Sesto Calende - Una settimana dedicata al cielo a Sesto Calende. Il 23 settembre prendono il via una serie di eventi, incontri, mostre e simulazioni che avranno come filo conduttore le ali. Si chiama “Nuove ali sopra Sesto Calende” - Tutto il programma

Lozza – Lozza apre le porte alla cultura e alla solidarietà: domenica 24 settembre si terrà la diciottesima edizione della Mostra dell’Hobby in via V.Veneto 1, presso il palatennistavolo del paese dalle ore 9.00 alle 19.00, anche in caso di mal tempo. – Tutto il programma

Malnate – La Fonderia delle Arti, associazione culturale e artistica di Malnate, organizza sabato 23 e domenica 24 settembre il tradizionale appuntamento d’autunno per la presentazione dei nuovi corsi, e per un momento di festa nel Castello del Parco I Maggio, in via Savoia 10 (dietro la stazione). - Tutto il programma

Castiglione Olona - Sabato 23 e domenica 24 settembre i Musei Civici di Castiglione Olona Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica aderiranno alle “Giornate Europee del patrimonio 2017″. Sabato 23 settembre una speciale visita guidata, domenica ingresso ridotto – Tutto il programma

Vedano Olona – Prende il via la festa patronale di San Maurizio che animerà il centro di Vedano Olona per tutto il fine settimana con diverse iniziative. Vendita del pane, concerto della filarmonica e tanto altro - Tutto il programma

Bisuschio – Sabato 23 settembre, all’area feste di via Bonvicini, lo spettacolo “Back to school – Rock party 2017″ organizzato dal Rotary Varese Ceresio e dalla scuola superiore della Valceresio – Tutto il programma

Arcisate - Venerdì 22 settembre, al Salone Acli di Arcisate, una serata con l’esperto Sergio Ruini sulla flora spontanea delle Alpi - Tutto il programma

Gornate Olona – Al Monastero di Torba sabato 23 e domenica 24 settembre si potranno ammirare i “Paesaggi naturali e paesaggi antropici”: un appuntamento dedicato alla scoperta dell’antica zona di Castelseprio e Torba, con un approfondimento sui recenti scavi nell’area del castrum e sull’evoluzione del borgo. Si partirà da Torba alle ore 15 e si proseguirà fino a Castelseprio. – Tutto il programma

Solbiate Olona - Nel fine settimana c’è “Echi della Valle Olona” che dedica l’edizione 2017 alla memoria e alle radici comuni con altri popoli. In questo senso sono tante le iniziative previste nel weekend che culmineranno nella giornata conclusiva di lunedì 25 settembre con lo svelamento della stele eretta in memoria dei 563 militari cecoslovacchi che furono sepolti nel cimitero di Solbiate Olona dal 1918 al 1964. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Quello del 23 e 24 settembre sarà un fine settimana ricco di iniziative all’ANFFAS Ticino di Somma Lombardo, nella frazione di Maddalena. Dalle ore 11 alle 18, nella Comunità di Maddalena saranno presenti molte amiche e amici per un momento di condivisione tra laboratori per bambini, pranzo e tanto altro – Tutto il programma

Cardano al Campo – Una due giorni tutta dedicata al circo contemporaneo (quello senza animali) e al teatro di strada: è lo SbocciArt, il festival che animerà sabato 23 e domenica 24 settembre la cittadina di Cardano al Campo. Più di venti artisti, oltre venti spettacoli unici da non perdere - Tutto il programma

Busto Arsizio – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, i musei civici di Busto Arsizio organizzano una serie di iniziative rivolte a grandi e piccini. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 23 e domenica 24 settembre il centro cittadino accoglierà la sesta edizione dello Street Art & Music Festival. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 in via Milano, piazza San Giovanni, via san Gregorio e via Cardinal Tosi si alterneranno gruppi musicali di diverso genere – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 23 settembre, dalle 16 alle 19, un pomeriggio ricco di appuntamenti pensati per parlare di sindrome di Down, ma soprattutto «un’occasione per scoprire come le prospettive possano essere ribaltate e quanto sia importante farlo». - Tutto il programma

Busto Arsizio – Fine settimana al Circolo Gagarin con, venerdì 22 settembre, alle 21 il recital brechtiano”L’allieva, il maestro e il sognatore”, sabato concerto di Lylo e Riccardo Crespi, domenica rassegna “Cinema Buena Vista” con “La notte dei morti viventi” di Romero - Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 24 settembre avrà luogo la seconda edizione della Corsa podistica non competitiva per le vie di Busto denominata “7 km per 7 Princìpi” organizzata dal Comitato della Croce Rossa di Busto Arsizio - Tutto il programma

Fagnano Olona - Sabato 23 settembre al Parco Avis Aido di Fagnano Olona (VA) il progetto “Il Verde potenziale organizza l’iniziativa “The Wall contest” un’iniziativa nata da ragazze e ragazzi di Fagnano Olona per dare attenzione alla cultura e ai linguaggi degli adolescenti fagnanesi. Con performance di Skate, Hip Hop, Graffiti, Battle mc e altro. Dalle ore 17 per proseguire fino alle ore 23. – Tutto il programma

Ferno - Sabato 23 settembre +, dalle 15 alle 17.30 appuntamento al laghetto di Ferno per l’evento denominato “Scopriamo il fantastico mondo dei minerali”, rivolto principalmente ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria ma in generale a tutti coloro che desiderassero saperne di più su questi preziosi corpi naturali. – Tutto il programma

Solbiate Arno – Tutto pronto a Solbiate Arno per la Festa Patronale: l’edizione 2017 prevede un lungo ed articolato programma tra sport, stand gastronomico, incontri – Tutto il programma

Mendrisio – Nel fine settimana c’è “La Sagra del Borgo” a Mendrisio che raccoglie l’eredità della Sagra dell’Uva. La nuova manifestazione, che avrà luogo dal 22 al 24 settembre 2017, vuole essere un momento di festa ma anche un’occasione per ripercorrere le vie del centro storico di Mendrisio e per riscoprire le tradizioni, i costumi, le usanze – Tutto il programma