Bere troppo lascia il segno: torna il concorso per bere consapevolmente

Un concorso, quattro piazze, una ventina di enti coinvolti. Per il quattordicesimo anno torna “L’Alcol prevention Yeah”, la manifestazione che punta a sensibilizzare giovani, meno giovani ed esercenti sui rischi connessi all’abuso di alcol.

BERE TROPPO LASCIA IL SEGNO

Il 22 settembre nelle vie del centro di Varese, sono in programma tante iniziative che sottolineeranno l’importante verità: “Bere troppo lascia il segno”.

Con questo slogan, gli organizzatori, la Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione – Unità Mobile Discobus insieme alle associazioni di categoria ASCOM, Confesercenti, Fipe, l’Istituto Alberghiero “De Filippi”, l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Barman at Work, ONAV, Slow Food, AIBES e sponsor Contralco, con media partners VareseNews e VIVA Magazine, e la collaborazione della Polizia Stradale, della Polizia Locale, di “Tasso” Croce Rossa Giovani, dell’associazione Le Officine, dell’associazione Rolling Maple, di Spazio Kabum e dell’associazione C.O.V.O., saranno in piazza Carducci, piazza Monte Grappa, piazza Repubblica e Piazza Podestà con iniziative coinvolgenti.

Convinta dello slogan scelto si è detta l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi perché è l’iniziativa mira a far riflettere sul rispetto per se stessi e per gli altri: « I nostri giovani devono avere costanti stimoli per ragionare consapevolmente su questi argomenti delicati. Il tema dell’alcol non è nuovo e la letteratura ci offre numerosi esempi dei danni legati all’abuso. Sin da Omero si narrava di come l’alcol potesse irretire e stordire gli uomini».

COCKTAIL IN CONCORSO

Nell’edizione 2017 non mancherà il concorso che vede gli esercenti pubblici sfidarsi con cocktail a bassa gradazione alcolica (0,5), una gara che attira molti consensi e che coinvolge un largo pubblico grazie alle diverse modalità di esprimere una preferenza per costruire a un giudizio popolare che andrà a sommarsi a quello di giurati tecnici.

Il nostro giornale ospiterà il sondaggio “Che cocktail sei?” per rendere tutti protagonisti di questa gara a “giusta gradazione alcolica”. Da domani, 12 settembre, prima del concorso, sul nostro giornale sarà possibile visionare gli ingredienti e i nomi dei cocktail che verranno realizzati per l’occasione.

Nelle serate del 20 e 21 settembre, la giuria tecnica composta da rappresentanti di ASCOM, Confesercenti, Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Istituto alberghiero “De Filippi”e Slow Food , AIBES, ONAV e Barman at Work si recherà nei bar che aderiscono all’iniziativa per la degustazione dei cocktail e l’assaggio degli accompagnamenti gastronomici proposti.

Ci sarà inoltre una giuria giovani formata dagli studenti dell’Agenzia Formativa di Varese e dell’Istituto Alberghiero De Filippi che, a seguito di una formazione sulla riduzione dei rischi nel mondo del divertimento notturno gestita dagli operatori di Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, valuterà l’aperitivo preferito al limite 0,5.

Tra i premi ci saranno “gli speciali” SlowFood, a cura dell’associazione Slow Food per la naturalità e località dei prodotti e Tacchi a spillo assegnato dagli operatori della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione.

L’edizione 2017 si arricchisce, inoltre, di nuovi argomenti: « All’interno di un bando europeo – spiega Roberta Bertoni – proponiamo un progetto più ampio che abbraccia anche le tematiche della responsabilità e dell’inclusione sociali».

UNA BOTTIGLIA E UNA CICATRICE

I loghi della manifestazione saranno una bottiglia e una cicatrice con il chiaro intento di stimolare comportamenti virtuosi : « Ci cono molti messaggi che vogliamo lanciare – ha precisato Emanuele Battaggi – a iniziare dalla nuova legge sulla somministrazione e vendita di alcolici, modificata nel febbraio scorso e che estende ogni divieto sino ai 18 anni, superando quella differenza tra i 16 e i 18 anni che poteva ingenerare errori».

Al concorso aderiscono già 15 bar ma il concorso è ancora aperto e si attendono altre candidature fino al 13 settembre.

Tra i partner della manifestazione ci sarà anche la Polizia stradale sarà presente in Piazza Repubblica: il prossimo 22 settembre sarà possibile effettuare test alcolemici presso l’Unità Mobile Discobus in piazza Repubblica presso le pattuglie della Polizia Stradale in Piazza Repubblica, della Polizia Locale in Piazza Carducci e di Lotta Contro l’Emarginazione in tutte le piazze.

Saranno presenti due postazioni gestite da peer educator formati dagli operatori di Cooperativa Lotta:

1.Postazione piazza Montegrappa: gestita dai ragazzi della Croce Rossa Italiana, TASSO Team per la riduzione dei rischi su alcol, sesso e sostanze stupefacenti.

Si proveranno gli “occhiali della sbronza”, occhiali speciali che permettono, senza aver bevuto alcolici, di vedere, come se si avesse un’alcolemia sopra lo 0,8;

2.Postazione Piazza Carducci: Alcuni peer supporter fra i 16 e i 25 anni saranno a disposizione per distribuire materiale di prevenzione e dare informazioni sulle conseguenze dell’abuso di alcol e droghe; la Polizia Locale proporrà delle simulazioni legate all' alcolemia.

GLI EVENTI

Piazza Repubblica:

SILENT DISCO

con l’Associazione No Profit”Le Officine” arriverà la discoteca silenziosa spesso utilizzata nei festival musicali in quanto consente di continuare a ballare anche dopo gli orari in cui non è permesso riprodurre musica ad alto volume, evitando l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. www.leofficineculturali.it

CONTEST SKATE

con Rolling Maple associazione nata sotto i portici tra piazza San Vittore e via Marconi a Varese e ora diventata un’associazione sportiva dilettantistica che ha come scopo quello di promuovere ed insegnare lo skateboard e che pone un particolare accento sulla formazione educativo-sportiva. Durante l’APY2017 l’associazione organizzerà un contest skate con “Best trick” sulla rampa di Piazza della Repubblica e un “Game of skate” senza rampa in collaborazione con ZooPark.

Piazza Carducci:

CIRCO CONTEMPORANEO

con lo Spazio Kabum che trasformerà Piazza Carducci in un vero e proprio circo con giocolieri, acrobati e una spettacolare performance di danza aerea. www.spaziokabum.it

Piazza podestà

MI UBRIACOVO MA HO SMESSO!

con C.O.V.O, Organizzazione Varesina Orientamento e Cultura che organizza dalle 20:00 in Piazza Podestà un concerto con varie band giovanili di musica indipendente

La campagna vuole essere anche un supporto a quei bar che vogliono comunicare ai propri avventori come bere responsabilmente, saranno infatti forniti a tutti i baristi partecipanti al concorso Alcol Prevention Yeah 2017 etilometri monouso con espositori da banco e volantini informativi e di sensibilizzazione.