Bergamaschi show, tripletta nella SuperCoppa

Una giornata indimenticabile per Valentina Bergamaschi, di quelle da ricordare per tutta una vita.

La ventenne calciatrice di Laveno Mombello sabato 23 è stata l’assoluta protagonista della SuperCoppa Femminile.

La Bergamaschi è riuscita in un sol colpo a portarsi casa pallone e trofeo. Con una sua tripletta nella ripresa, dopo che la prima frazione si è chiusa sull’1-1, ha permesso alla sua squadra – il Brescia Calcio Femminile – di battere 4-1 la Fiorentina.

Un ottimo inizio di campionato per la giovane calciatrice, che dopo l’esperienza all’estero al Neunkirch in Svizzera vincendo campionato e coppa nazionale, ha deciso di tornare in Italia vestendo la maglia delle leonesse. A Brescia avrà anche la possibilità di giocare in Champions League.

