Biciclettata in brughiera con Legambiente

Gallarate

Domenica 10 settembre il Circolo Legambiente “Il Presidio” di Cassano Magnago organizza una “Biciclettata in Brughiera”.

Per i partecipanti sarà l’occasione per visitare il museo all’aperto di via Gaggio e per assistere alla spettacolare fioritura del brugo che in questo periodo dell’anno colora di rosa e violetto la Brughiera Gallaratese, ambiente di enorme importanza ecologica, minacciato dall’aeroporto di Malpensa e dalle relative infrastrutture. Il gruppo dei partecipanti sarà accompagnato da Luciano Turrici, guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino e co-autore del libro “Via Gaggio, natura e storia nella brughiera tra il Ticino e Malpensa”.

Due i punti di ritrovo: alle ore 8 a Cassano Magnago nel piazzale antistante il palazzetto “Francesco Tacca” oppure alle ore 9 a Lonate Pozzolo in via Cavour, di fronte al Municipio.

L’iscrizione è gratuita.

Il rientro a Cassano Magnago è previsto alle ore 13.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata.