Biglietto gratis, street food e personaggi televisivi: arriva la Fiera di Varese, 40esima edizione

(aggiornamento delle 12.57) Sta per incominciare l’edizione numero 40 della Fiera di Varese: l’appuntamento è dal 9 al 17 settembre alla Schiranna, organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Chocolat Pubblicità di Busto Arsizio insieme al Comune di Varese.

Tra le principali novità, quella più gradita dalle migliaia di persone che ogni anno “fanno visita” alla fiera, sarà l’ingresso gratuito per tutta l’edizione del 40esimo: «Un fatto mai successo nella storia della fiera».

Ma anche una organizzazione della parte mangereccia secondo una sorta di cortile street food, che metterà insieme paella alla valenciana e canederli tirolesi sotto la “regia” della BaVarese Prost Fest di Gazzada Schianno, che organizza anche una serie di presentazioni di associazioni sportive con tanta festa intorno.

La principale novità della parte spettacolo sarà affidata a una serie di talk show: uno al giorno, alle 19, condotto da una “moglie d’erte” Morena Zapparoli Funari, la moglie del celebre presentatore televisivo Gianfranco Funari, scomparso nel 2008.

Con lei converseranno alcuni dei “personaggi da tivù” più in voga: da Gianluigi Paragone ad Alessandro Sallusti, da Flavio Oreglio a Mauro Coruzzi/Platinette, da Raffaello Tonon (lo ricordate?) a Alberico Lemme, dietologo di fama televisiva, solo per fare alcuni nomi.

Le ultime due edizioni di Fiera di Varese hanno visto superare le 27mila presenze nei 9 giorni di manifestazione e per questa edizione sono previsti 150 espositori. L’inaugurazione istituzionale è alle 10.30 di sabato 9, l’appuntamento per tutti è dal 9 al 17, con orari differenziati: sabato 9 dalle 11 alle 23, domenica 10 dalle 10 alle 23, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 23 mentre sabato 16 la Fiera sarà aperta dalle 14 alle 23 e domenica 17 dalle 10 alle 21.

Per chi arriva in auto, parcheggio AVT a tre euro, mentre saranno potenziati, anche in orario serale i bus della N.

Info su www.fieravarese.it