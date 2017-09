Bilancio, consulta giovanile e scuola in Consiglio comunale

porto ceresio - municipio

E’ convocato per venerdì 29 settembre, alle 18 nella sala consiliare di via Butti, il Consiglio comunale di Porto Ceresio.

All’ordine del giorno una variazione al bilancio 2017/2019, e la convenzione con il Comune di Cuasso al Monte per l’assunzione di un’assistente sociale.

In discussione anche l’approvazione del Piano per il diritto allo studio per l’anno 2017/2018 e il regolamento comunale per dare vita ad una Consulta dei giovani.