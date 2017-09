Bimba di un anno uccisa da due pitbull

Foto varie

Due cani di razza pitbull hanno azzannato a morte una bambina nel Bresciano. La bimba era figlia di una donna italiana e un uomo di origini albanesi che lavora in Germania ed era in casa sola con il nonno quando è stata aggredita dai due animali.

È morta così una bimba di poco più di un anno, sbranata nel giardino di casa dai due cani. Il fatto è successo nella serata di ieri a Flero, in provincia di Brescia.

La piccola verso le 19.30 di ieri sera, domenica, per curiosità è uscita in giardino per raggiungere i due cani, che l’hanno attaccata e ferita mortalmente alla testa. A nulla è valso il tentativo dell’uomo di soccorrere la nipotina.

I vicini hanno chiamato il 118 ma per i sanitari è stato difficile entrare nel giardino, tanto che i carabinieri hanno dovuto abbattere i due animali.

La procura di Brescia sta indagando sulla vicenda.