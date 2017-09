Bimbi in sella con il Motoclub

Una bella giornata di sole è stata la cornice, domenica mattina, del tradizionale appuntamento con “Hobby Sport” il corso di specialità Enduro organizzato dal Motoclub di Saronno in collaborazione con quello di Misinto. L’iniziativa è ormai un appuntamento tradizionale dell’autunno saronnese che dà la possibilità da bambini di cimentarsi, con l’ausilio di esperti, su minimoto Lem.

Centrotrentatre i piccoli saronnesi, dai 7 ai 14 anni, accompagnati da mamma e papà alle porte della Cassina Ferrara per provare l’emozione di indossare casco e protezioni e salire in sella. Non sono maschi: anche le bimbe si sono divertite a diventare motocicliste per un giorno.

“Il nostro è un successo che si ripropone nel tempo – spiega il presidente Dario Severgnini – e sono doverosi i ringraziamenti a tutti i nostri soci, ai colleghi di Misinto e soprattutto alle nostre quote rose. Tutti hanno lavorato al massimo per allestire gli spazi, organizzare il punto iscrizioni e l’area di preparazione per garantire ai bimbi il massimo divertimento. Ormai siamo una macchina ben oliata che funziona alla perfezione”.