Bis della Openjobmetis: battuta Cremona

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

Esito positivo per il primo test “da Serie A” della Pallacanestro Varese. La Openjobmetis ha battuto la Vanoli Cremona sul parquet del PalaRadi nella seconda amichevole precampionato: 76-77 il risultato finale per gli uomini di coach Caja che hanno così rovinato la festa dei tifosi locali.

Anche in questo caso – come nell’esordio di Chiavenna – Varese ha dovuto rinunciare al playmaker titolare Wells, alle prese con un piccolo infortunio, ma ha trovato in Waller l’uomo forte dell’attacco. La guardia ha segnato 21 punti con 5/7 da 2 e 3/5 da 3 confermandosi la principale bocca da fuoco dei biancorossi. Al suo fianco questa volta è emerso Stan Okoye (19 punti) mentre Hollis è stato il terzo uomo in doppia cifra con 11; 9 i rimbalzi di Cain. A decidere il match è stato Ferrero dalla lunetta, specialità in cui la Openjobmetis ha però sbagliato troppo.

Gara comunque sempre equilibrata, con Varese che è partita meglio – subito Waller – per poi essere superata e infine chiudere sul 19 pari la prima frazione con i primi guizzi del ritrovato Pelle. Nel secondo quarto è stato Okoye a farsi notare, anche se i 4 punti decisivi per andare al cambio campo in vantaggio sono arrivati da Hollis.

Dopo la pausa i biancorossi hanno toccato il +8 prima di “spegnere i motori”: la Vanoli ha così rimontato ed effettuato un sorpasso (57-54) che ha permesso ai gialloblu di affacciarsi in vantaggio all’ultimo periodo. Poi però la sorpresa Natali – 3/3 dall’arco – ha ridato sprint a Varese, anche se nel finale qualche errore di troppo ha rischiato di premiare i padroni di casa. Fino al libero della vittoria di Ferrero.

La Openjobmetis tornerà in campo mercoledì 6 settembre per il match contro Derthona Basket (palla a due alle ore 19,30 presso il PalaEolo di Castelletto Ticino).

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 76-77 (19-19; 35-39; 57-54)



CREMONA: Martin 15, Sacchetti ne, Gazzotti 3, Diener T. 16, Ricci 3, Ruzzier 6, Portannese 1, Sims 11, Johnson 9, Diener D. ne, Milbourne 12. Coach: Romeo Sacchetti.

VARESE: Parravicini ne, Avramovic 3, Pelle 7, Natali 9, Okoye 19, Tambone 3, Cain 2, Bryan ne, Ferrero 2, Bergamaschi ne, Waller 21, Hollis 11. Coach: Attilio Caja.

ARBITRI: Corbari e Pansecchi.

