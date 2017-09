Bizzi, che combini? Monacizzo scelta valida

Varese - Como 0-1

BIZZI 4,5 – Il Varese ha disputato fino a qui tre partite ufficiali. A Pisa in Coppa Italia Frigione ha regalato un gol ai toscani, ora nel derby Bizzi ha fatto ancora peggio, subendo una rete su inzuccata loffia, lenta, e pure con traiettoria lineare. Un incidente incomprensibile che fa scattare l’allarme rosso: c’è un problema con i portieri?

CARECCIA 5,5 – Eroe a Borgaro Torinese, nel derby non svetta particolarmente: qualche discreta mossa ma anche qualche affanno di troppo. Il cross del gol arriva dalla sua parte.

SIMONETTO 5 – Partita difficile per il giovane centrale, tra un passaggio malfatto, una sbavatura, un affanno. Giornata di tentennamenti che per una volta ha fatto rimpiangere l’assenza di Ferri.

BRUZZONE 6 – Forse il migliore fino alla maledetta rete lariana, sulla quale ha qualche responsabilità perché Molino è decollato proprio dalle sue parti, pur con un’azione che pareva inoffensiva. Fino a quel punto è stato preciso e sicuro in tante circostanze in cui ha tappato i buchi aperti da errori dei compagni.

GRANZOTTO 5,5 – All’inizio è in difficoltà sulla fascia e si fa saltare in un paio di occasioni. Poi cresce e attraversa anche momenti positivi, senza però trovare la continuità necessaria.

MONACIZZO 6,5 – Bella prova nel trio di mediana: quando lo si vede intervenire è sempre per un’azione positiva, che sia un passaggio, un recupero palla o una interdizione. Buona scelta.

(Molinari 6 – Si muove bene e appena entrato prova a puntare la porta. Solo una prodezza di Anelli in rovesciata gli impedisce di filare verso il portiere)

MAGRIN 6 – Solito tessitore di geometrie: dal suo piede partono anche un paio di punizioni morbide verso il centro dell’area che però trovano pronte la difesa. Partita non memorabile, ma sufficiente.

ZAZZI 6 - Qualche bello sprazzo, come il tentativo che nel primo tempo è neutralizzato dal portiere con una respinta non semplcie, qualche passaggio a vuoto che non ci permette di dare voti più alti. Lui è uno di quelli che potrebbe essere più incisivo, insieme al trio davanti.

REPOSSI 5,5 – Da lui ci si aspetta sempre tanto. Oggi ha dato l’impressione di cercare più l’azione di pura corsa, non riuscendo quasi mai a svilupparla del tutto, che la giocata utile al collettivo. Meglio nella ripresa perché Iacolino lo manda contro il tenero De Jenno: forse andava servito di più.

LONGOBARDI 5,5 – Comincia bene, con un dribbling secco ai danni di un difensore che fa alzare in piedi il pubblico di Masnago. E qualche slalom lo mostrerà anche nel cuore della ripresa, segno che la condizione e la fantasia (ma anche la generosità) non mancano. Però è un po’ il simbolo della sterilità dell’attacco: in due partite nemmeno una vera occasione da rete.

ROLANDO 5,5 – Il primo a essere sostituito dopo 26′ di secondo tempo. Lascia il campo con una sola azione memorabile: quella discesa di 30 metri in solitaria sulla destra conclusa nel modo peggiore: un’ammonizione per simulazione. Il Varese ha bisogno di qualche spunto in più.