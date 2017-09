Bosto in festa per la patronale

Eventi

Bosto è in festa per la Patronale di San Michele, in corso dal 20 al 24 settembre 2017: giochi, tornei in oratorio, conferenze e anche la polenta coi bruscitt.

Il programma più nel dettaglio prevede venerdì 22 settembre alle 20.30 il torneo di pallavolo in oratorio organizzato dalla PGS Folgore.

Sabato 23 settembre dalle 16.30 giochi insieme in oratorio, sfide delle contrade con tiro alla fune, “Flyer Gym” ginnastica artistica e acrobatica e cena in oratorio con specialità polenta e bruscitt, a seguire tombolata con ricchi premi e lancio di palloncini. nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, don Enrico sarà presente in chiesa per le Confessioni.

Domenica 24 settembre dalle 10.30 Inaugurazione della mostra di pittura di don Pietro Giola nel saloncino parrocchiale. Alle 11.30 S. Messa solenne, per anniversari di matrimonio e apertura dell’anno oratoriano con consegna mandato alle catechiste. Al termine della messa in oratorio ci sarà il pranzo per gli anniversari e la pizzata per i ragazzi e le loro famiglie.

Alle 14.30 Per i bambini giochi insieme, mentre per i genitori del catechismo incontro in chiesa parrocchiale con don Stefano e a seguire preghiera e merenda. Alle 17.30 Vespri in chiesa parrocchiale.