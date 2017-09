Buone notizie dalla Thailandia, Gianluca Di Gioia è uscito dal coma

Foto varie

Gianluca Di Gioia è uscito dal coma e ora respira autonomamente. È ancora presto per avere un quadro preciso della sua situazione clinica ma le sue condizioni stanno migliorando. A darne la notizia è il fratello che ha scritto un post sulla pagina Facebook aperta per raccogliere fondi necessari a pagare le cure che trovate qui Aiutiamo Gianluca Di Gioia (Il Digio).

Il 35enne di Venegono Inferiore, insegnante di inglese, era stato aggredito e derubato in Laos la scorsa settimana e da allora è ricoverato in un’ospedale di Udon Thani in Thailandia. Nei giorni successivi è stato raggiunto dalla madre e dal fratello Salvatore mentre amici e parenti si sono attivati per dare il via ad una raccolta fondi per pagargli le costosissime cure e il viaggio di ritorno in Italia con un volo sanitario speciale.

La richiesta di aiuto ha creato una vera e propria ondata di solidarietà che ha portato a raccogliere il denaro necessario per il trasporto in Italia ma, al momento, non è ancora possibile sapere quando il Digio (come lo chiamano gli amici, ndr) potrà essere trasferito ed ogni giorno che passa in quella struttura sanitaria ha un costo molto alto.